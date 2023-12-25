МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на въезд на территорию России грузового транспорта из ЕС, Британии, Норвегии и Украины, сказано в сообщении в Telegram-канале кабмина. Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишет СМИ

Отмечается, что ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, при этом исключение, как и ранее, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

"Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований", — сообщает правительство РФ.

Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами.