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Россия продлила запрет на въезд грузовиков из некоторых европейских стран
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Правительство РФ продлило запрет на въезд на территорию России грузового транспорта из ЕС, Британии, Норвегии и Украины, сказано в сообщении в Telegram-канале кабмина. Отмечается,... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ес, британия, украина, запрет на въезд грузовиков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на въезд на территорию России грузового транспорта из ЕС, Британии, Норвегии и Украины, сказано в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, при этом исключение, как и ранее, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.
"Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований", — сообщает правительство РФ.
Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами.