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2023
https://1prime.ru/transport/20231225/842664714.html
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Транспорт
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Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Общественной палате представить предложения по совершенствованию правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее... ПРАЙМ, 25.12.2023
право, общество , транспорт, бизнес, новости, россия, владимир путин, пдд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Общественной палате представить предложения по совершенствованию правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство совместно с Общественной палатой должно до 1 апреля следующего года подготовить и представить предложения по совершенствованию ПДД.
Ответственными за выполнение назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава Общественной палаты Лидия Михеева.