МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Общественной палате представить предложения по совершенствованию правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. Россиянам рассказали, кто вправе воспользоваться льготным автокредитом

Отмечается, что правительство совместно с Общественной палатой должно до 1 апреля следующего года подготовить и представить предложения по совершенствованию ПДД.

Ответственными за выполнение назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава Общественной палаты Лидия Михеева.