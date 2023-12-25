МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Общественной палате представить предложения по совершенствованию правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

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Отмечается, что правительство совместно с Общественной палатой должно до 1 апреля следующего года подготовить и представить предложения по совершенствованию ПДД.

Ответственными за выполнение назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава Общественной палаты Лидия Михеева.