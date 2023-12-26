МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. У берегов йеменского порта Ходейда произошел инцидент, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС). Саудовская Аравия не намерена бороться с хуситами в Красном море, пишут СМИ

"UKMTO получило сообщение об инциденте приблизительно в 50 морских милях (92,6 километра — ред.) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", — говорится на странице ведомства в соцсети X.

Судам рекомендовано проходить в этом районе с осторожностью и сообщать ведомству о любой подозрительной активности.

Арабские СМИ сообщали 19 ноября, что действующая на территории Йемена военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситы) захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал агентству РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли

18 декабря агентство Reuters передавало, что под обстрелы в Красном море попал норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic. Как отмечала компания-судовладелец Inventor Chemical Tankers, экипаж не пострадал.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.