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2023
https://1prime.ru/transport/20231226/842673449.html
В России расширили категории прав, с которыми можно ездить на снегоходах
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы водительских прав категории "В" (легковые авто) смогут управлять арендными мотовездеходами,... ПРАЙМ, 26.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, закон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы водительских прав категории "В" (легковые авто) смогут управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, правом на управление мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами наделены владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D. Кроме того, отмечается, что указанные транспортные средства не должны превышать скорость 50 км/ч. Для управления более быстрыми мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, придется получать права соответствующей категории.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу упростить сдачу на права для вождения снегоходов в турпоездках.