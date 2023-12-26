МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы водительских прав категории "В" (легковые авто) смогут управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Путин утвердил налоговый вычет для инвестпроектов с господдержкой

Согласно закону, правом на управление мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами наделены владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D. Кроме того, отмечается, что указанные транспортные средства не должны превышать скорость 50 км/ч. Для управления более быстрыми мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, придется получать права соответствующей категории.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу упростить сдачу на права для вождения снегоходов в турпоездках.