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https://1prime.ru/transport/20231226/842674297.html
В Феодосии восстановили движение транспорта в районе морского порта
Транспорт
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Движение транспорта на улицах в районе морского порта Феодосии, которое было перекрыто утром после ночной атаки Вооруженных сил Украины, восстановлено, следует из заявления... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, крым, движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта на улицах в районе морского порта Феодосии, которое было перекрыто утром после ночной атаки Вооруженных сил Украины, восстановлено, следует из заявления администрации города.
"Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской сняты. Общественный транспорт работает в штатном режиме согласно расписанию", — следует из сообщения администрации Феодосии.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке с украинской стороны минувшей ночью в районе Феодосии. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали, передали в региональном отделении МЧС. Согласно данным Министерства обороны России, в ходе отражения удара ВСУ был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. Движение по двум улицам у морского порта было приостановлено.