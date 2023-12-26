СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта на улицах в районе морского порта Феодосии, которое было перекрыто утром после ночной атаки Вооруженных сил Украины, восстановлено, следует из заявления администрации города. В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост

"Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской сняты. Общественный транспорт работает в штатном режиме согласно расписанию", — следует из сообщения администрации Феодосии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке с украинской стороны минувшей ночью в районе Феодосии. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали, передали в региональном отделении МЧС. Согласно данным Министерства обороны России, в ходе отражения удара ВСУ был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. Движение по двум улицам у морского порта было приостановлено.