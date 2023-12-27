МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Польское правительство ставит интересы Украины выше интересов поляков, заявил в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха. Госизмена. В Польше обвинили ответственных за решения по Украине

Сначала он написал, что "это шокирует", а затем отметил: "Польское правительство должно прежде всего защищать польских граждан. Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине".

Таким образом Важеха прокомментировал статью депутата партии "Конфедерация" Рафала Меклера, в которой рассказывается, как на машину поляка в пробке напала группа украинских дальнобойщиков. В тот момент в автомобиле с героем статьи находились его жена и маленькая дочь.

К счастью, никто не пострадал, но, когда поляк обратился в полицию, правоохранители отказались разбираться с происшествием, мотивируя отсутствием каких-либо повреждений. По приведенным в статье словам водителя, полицейские пытались переложить вину за случившееся на него.

В начале ноября польские перевозчики, которых впоследствии присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года и проверить их, а также разделить очереди порожних и загруженных машин.

На стороне Польши очередь грузовиков разрослась до 50 километров, в ней уже скончались несколько водителей из Украины.