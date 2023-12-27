МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в сфере логистики в этом году вырос в России в 2,2 раза относительно аналогичного периода прошлого года, а в декабре к январю увеличились и зарплатные предложения, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Путин спрогнозировал рост молодых специалистов через три года

"За последний год сфера логистики стремительно росла и наращивала обороты за счет развития отечественного бизнеса и нарастающей популярности маркетплейсов… С января по декабрь 2023 года число вакансий в сфере логистики выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Помимо прироста числа вакансий в 2,2 раза, средние зарплатные предложения в сфере логистики также демонстрируют динамику роста — на 9%", — говорится в исследовании.

Так, если в начале текущего года работодатели предлагали в среднем 68 129 рублей, то теперь сумма составляет 74 001 рубль.

Эксперты полагают, что в 2023 году самыми востребованными специалистами сферы логистики можно назвать курьеров, для которых число вакансий выросло на 185%. В декабре работодатели готовы предложить им в среднем 67 786 рублей.

При этом в разрезе отдельных профессий выделяют и прирост числа вакансий для логистов. За последний год количество рабочих предложений по стране для этой профессии выросло на 45%, а предлагаемая зарплата — на 23% и достигла отметки 66 552 рубля в месяц. Число вакансий для диспетчеров показало рост на 42%, а средние зарплатные предложения — на 12% (40 003 рубля). За ними идут дальнобойщики с приростом числа вакансий на 39% и кладовщики — на 37%. Увеличение предлагаемого оклада составило 23% (138 108 рублей) и 2% (51 759 рублей) соответственно.

"За год число вакансий в сфере логистики выросло более, чем вдвое. Рост спроса на сотрудников в этой отрасли и повышение уровня заработной платы обусловлены развитием новых логистических цепочек по всей стране, а также увеличением объемов торговли и производства в российском бизнесе", — резюмировал директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.