МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Растущее военное присутствие в районе Красного моря ведет к повышению напряженности и рисков разрастания палестино-израильского конфликта, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Индия пообещала найти напавших на ее торговые суда

"США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих ВМС в районе Восточного Средиземноморья, а теперь под разными предлогами и в Красном море, это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера", — сказала она.

Ранее арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" (хуситы) захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.