МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. РЖД 28 декабря 2023 года запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка", имя нового поезда — "Финист", сообщили РИА Новости в компании. Новак заявил о снижении импортозависимости России в нефтегазе

"Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки"… Имя для нового поезда — "Финист" — выбрали народным голосованием", — сообщили в РЖД.

Первый "Финист" отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.

Название "Финист" получил новый электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 мест (в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест).

Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" новой "Ласточки" стало большее число туалетов — три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.

О планах запустить первые импортозамещенные аналоги "Ласточек" на Урале возле Екатеринбурга говорил в интервью РИА Новости в июле занимавший тогда пост гендиректора по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.