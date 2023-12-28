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Правительство обсудит выделение Росавтодору средств на капремонт автодорог
Транспорт
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Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Росавтодору средств на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, правительство, росавтодор, автодороги, ремонт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Росавтодору средств на обеспечение опережающей реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог на территориях субъектов страны, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: "О выделении Росавтодору в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог…", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения позволит обеспечить ускорение темпов приведения в нормативное состояние автомобильных дорог федерального значения. Правительство уверено, что предлагаемые решения окажут положительное влияние на достижение целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов.
Кроме того, планируется обсудить выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".