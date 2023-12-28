МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России, первое место в нем заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), список опубликован на сайте журнала.

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ

Белоусов оценил инвестиции РЖД до 2030 года

"Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России… Первое место в этом рейтинге заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), образованная на базе министерства путей сообщений России… На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек", — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — "Газпром". Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные ("Газпром нефть"), предприятия электроэнергетики ("Мосэнерго", "ОГК-2" и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе "Газпром" работали 492 200 человек.

Третье место у торгового холдинга "Магнит". Компания управляет магазинами "Магнит" и "Дикси", суперсторами "Магнит Экстра", магазинами непродовольственных товаров "Магнит Косметик", дискаунтерами "Моя цена" и сетью аптек "Магнит Аптека". На четвертом месте идет главный конкурент "Магнита" — холдинг X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик").

Замыкает пятерку в рейтинге крупная российская нефтегазовая компания "Роснефть".

Далее в рейтинге 50 крупнейших работодателей России идет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", на седьмом месте расположилось акционерное общество "Почта России", на восьмом — энергетическая компания "Россети", а на девятом — финансовый конгломерат "Сбербанк". Десятку замыкает государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

Также в рейтинг 50 крупнейших работодателей вошли: банк "ВТБ", крупнейшая нефтяная компания "Лукойл", российская компания "МТС", маркетплейс Ozon.