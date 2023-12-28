МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России, первое место в нем заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), список опубликован на сайте журнала. Белоусов оценил инвестиции РЖД до 2030 года

"Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России… Первое место в этом рейтинге заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), образованная на базе министерства путей сообщений России… На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек", — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — "Газпром". Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные ("Газпром нефть"), предприятия электроэнергетики ("Мосэнерго", "ОГК-2" и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе "Газпром" работали 492 200 человек.

Третье место у торгового холдинга "Магнит". Компания управляет магазинами "Магнит" и "Дикси", суперсторами "Магнит Экстра", магазинами непродовольственных товаров "Магнит Косметик", дискаунтерами "Моя цена" и сетью аптек "Магнит Аптека". На четвертом месте идет главный конкурент "Магнита" — холдинг X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик").

Замыкает пятерку в рейтинге крупная российская нефтегазовая компания "Роснефть".

Далее в рейтинге 50 крупнейших работодателей России идет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", на седьмом месте расположилось акционерное общество "Почта России", на восьмом — энергетическая компания "Россети", а на девятом — финансовый конгломерат "Сбербанк". Десятку замыкает государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

Также в рейтинг 50 крупнейших работодателей вошли: банк "ВТБ", крупнейшая нефтяная компания "Лукойл", российская компания "МТС", маркетплейс Ozon.