МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Аксенов оценил доходы в бюджет Крыма от национализации украинских объектов

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.