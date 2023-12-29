МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Литва в одностороннем порядке пересматривает тарифы на железнодорожный транзит в Калининградскую область, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов. Российский транзит нефти через Белоруссию подорожает

Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

"Литва сейчас в одностороннем порядке, как обычно это делает, пересматривает тарифы на железнодорожный транзит. Что происходит? Они же сохранили нам железнодорожный транзит. Почему? Потому что он приносит деньги в том числе. Но не смогли себе отказать в удовольствии принять все-таки какое-то ограничение, хоть как-то сделать что-то плохое для нашей страны. Они поставили так называемые квоты", — рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Механизм квот, пояснил он, подразумевает сокращение объема провозимой продукции.

"Что делает Литва? Теряет деньги. Что нужно делать, чтобы не терять деньги? Повысить тариф на единицу провозимого. Что они и делают. Вся политика литовской стороны говорит о том, что они очень не хотят терять деньги", — рассказал Алиханов.

Губернатор добавил, что власти Калининградской области будут стремиться к тому, чтобы не было никакой зависимости от решений литовской стороны в будущем. "Чтобы они эти деньги в итоге потеряли", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.