МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Российский транспорт не испытывает проблем, заявил Савельев

"Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России быть, ну, скажем так, достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе, и летающих", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что оборонная промышленность является драйвером для развития многих технологий, но правительство фокусируется на создании технологий, которые были бы нужны экономике и гражданским технологиям.

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