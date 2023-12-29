2023-12-29T09:35:41+03:00
2023-12-29T09:35:41+03:00
2023-12-29T09:35:41+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231229/842705391.html
Чернышенко оценил развитие беспилотного транспорта в России
Транспорт
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Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в... ПРАЙМ, 29.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, беспилотный транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" запустят в 2024 году, он поможет достичь технологического суверенитета в области создания беспилотников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Для развития этих технологий, по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России быть, ну, скажем так, достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе, и летающих", — сказал Чернышенко.
Он отметил, что оборонная промышленность является драйвером для развития многих технологий, но правительство фокусируется на создании технологий, которые были бы нужны экономике и гражданским технологиям.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.