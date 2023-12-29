МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запустила регулярные прямые рейсы из Сочи в Дубай, которые будут выполняться на лайнере SSJ100, рассказали РИА Новости в компании. Red Wings запустит грузовые перевозки на отечественных самолетах

"Авиакомпания Red Wings с 28 декабря 2023 года запустила регулярные прямые рейсы Сочи – Дубай. Обслуживать новый маршрут будет комфортабельный лайнер SuperJet 100", — пояснили в Red Wings.

Рейс из Сочи будет выполняться по субботам в 02.30 и вылетать обратно из Дубая в 08.10 того же дня, отметили в компании. В связи с большим количеством пассажиров, которые желают отправиться на новогодние праздники в ОАЭ, Red Wings поставил в расписание дополнительные рейсы 28 декабря 2023 года и 9 января 2024 года.

"Сочи становится настоящим региональным хабом с удобными стыковками. Мы видим хороший устойчивый спрос, в том числе в Дубай, который стал одним из самых популярных направлений у российских туристов в этом году", — пояснила первый замгендиректора компании Red Wings Мария Постоловская.

Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота авиакомпании Red Wings составляют современные российские воздушные суда SSJ100. В настоящий момент компания эксплуатирует 19 таких лайнеров. Базовые аэропорты – "Жуковский", "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и Махачкала.