МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings в январе 2024 года открывает регулярные пассажирские рейсы по 12 новым внутренним направлениям, рассказали РИА Новости в компании. Авиакомпания Red Wings запустила регулярные прямые рейсы в Дубай

"В январе 2024 года авиакомпания Red Wings открывает регулярные пассажирские рейсы по 12 новым внутренним направлениям, благодаря которым пассажиры смогут быстро и недорого путешествовать между регионами России на комфортабельных лайнерах SuperJet 100 напрямую, минуя Московский авиаузел", — отметили в компании.

В первую неделю нового года компания откроет пять новых маршрутов. Первым из них 1 января 2024 года станет рейс Самара-Махачкала, а в течение 2-6 января начнутся полеты по маршрутам Уфа – Новокузнецк, Тюмень – Махачкала, Челябинск – Нижневартовск и Нижнекамск – Новый Уренгой.

К середине января маршрутная сеть Red Wings пополнится тремя рейсами из Самары: в Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград. Кроме того будут выполняться полеты между Волгоградом и Тюменью. Далее откроются маршруты Саратов – Махачкала и Екатеринбург – Ульяновск. В феврале 2024 года начнутся полеты между Екатеринбургом и Архангельском. Большинство новых рейсов в течение года будет переведено на частоту два раза в неделю.

"В стране до сих пор недостаточно развита сеть прямых маршрутов между регионами. Например, многие жители Сибири вынуждены летать на Юг России через Москву: это экономически необоснованно и для компаний, и для пассажиров. Уверен, что наш новый проект позволит радикально улучшить логистику внутренних пассажирских перевозок. Причем именно парк судов Red Wings оптимально подходит для этого: его основу составляют региональные лайнеры SuperJet 100 с дальностью полета до 4000 километров", — заключил генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин.

Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.