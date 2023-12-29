МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Аэрофлот" запустил тестирование нового сервиса перевозки животных

"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров, это на 15% больше результатов предыдущего года", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александровский в сентябре говорил, что группа "Аэрофлот" планирует пассажиропоток на 2023 год на уровне 45 миллионов человек. В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.