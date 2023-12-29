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Группа "Аэрофлот" увеличит перевозки пассажиров
Транспорт
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Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей... ПРАЙМ, 29.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, "аэрофлот", перевозки пассажиров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров, это на 15% больше результатов предыдущего года", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Александровский в сентябре говорил, что группа "Аэрофлот" планирует пассажиропоток на 2023 год на уровне 45 миллионов человек. В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.