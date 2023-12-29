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2023
https://1prime.ru/transport/20231229/842709012.html
Путин одобрил предложение продлить "плоские" тарифы
Транспорт
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Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского сохранять качество обслуживания пассажиров на том же уровне, упомянув хорошие отзывы о компании... ПРАЙМ, 29.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского сохранять качество обслуживания пассажиров на том же уровне, упомянув хорошие отзывы о компании.
"Качество надо удержать… Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту", — сказал Путин.
В свою очередь, глава "Аэрофлота" на встрече с Путиным отметил, что компания сохраняет лидерство на российском рынке, демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности, а также входит в пятерку лучших мировых компаний. Также он поблагодарил главу государства за высокую оценку.
Путин также одобрил предложение Александровского продлить на 2024 год действие по "плоским" тарифам.
"Так и сделаем", — ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам.
Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва — Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО.