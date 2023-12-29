МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского сохранять качество обслуживания пассажиров на том же уровне, упомянув хорошие отзывы о компании. Группа "Аэрофлот" увеличит перевозки пассажиров

"Качество надо удержать… Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту", — сказал Путин.

В свою очередь, глава "Аэрофлота" на встрече с Путиным отметил, что компания сохраняет лидерство на российском рынке, демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности, а также входит в пятерку лучших мировых компаний. Также он поблагодарил главу государства за высокую оценку.

Путин также одобрил предложение Александровского продлить на 2024 год действие по "плоским" тарифам.

"Так и сделаем", — ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам.

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва — Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО.