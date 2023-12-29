МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Безопасность полетов всегда стоит на первом месте, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Путин оценил дефицит российского бюджета

"Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда", — сказал Путин. Александровский отметил, что компания поддерживает высокий и стабильный уровень безопасности полетов.

Российский лидер особенно оценил высокой уровень обслуживания пассажиров, так как неоднократно отмечалось, что граждане "ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что качество обслуживания держится на известной планке".

Российский лидер призвал сохранить достойный уровень обслуживания и на будущее.