2023-12-29T14:07:00+03:00
2023-12-29T14:07:34+03:00
2023-12-29T14:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231229/842709397.html
Путин оценил уровень безопасности полетов "Аэрофлота"
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Безопасность полетов всегда стоит на первом месте, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Ну и безопасность на... ПРАЙМ, 29.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, путин, "аэрофлот"
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709119.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709118.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709118.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709106.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/91/842709106.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231227/842689482.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Безопасность полетов всегда стоит на первом месте, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда", — сказал Путин. Александровский отметил, что компания поддерживает высокий и стабильный уровень безопасности полетов.
Российский лидер особенно оценил высокой уровень обслуживания пассажиров, так как неоднократно отмечалось, что граждане "ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что качество обслуживания держится на известной планке".
Российский лидер призвал сохранить достойный уровень обслуживания и на будущее.