2023-12-31T17:17:43+03:00
2023-12-31T17:17:43+03:00
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2023
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Автомобильную часть Крымского моста открыли после приостановки движения
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 35 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение... ПРАЙМ, 31.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 35 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
Проезд автомобилей был перекрыт в воскресенье в 12.43 мск.