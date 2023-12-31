СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 35 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Аксенов оценил доходы в бюджет Крыма от национализации украинских объектов

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

Проезд автомобилей был перекрыт в воскресенье в 12.43 мск.