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Проезд в купе, СВ и люкс в Крым подорожал на семь процентов
Транспорт
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Стоимость железнодорожных билетов для пассажиров в Крым в вагонах купе, СВ и люкс выросла на 7%, рассказали РИА Новости в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). "Гранд сервис... ПРАЙМ, 01.01.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, железная дорога, пассажирские перевозки, крым, гранд сервис экспресс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Стоимость железнодорожных билетов для пассажиров в Крым в вагонах купе, СВ и люкс выросла на 7%, рассказали РИА Новости в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).
"Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
"С 1 января стоимость проезда в вагонах купе, СВ и и люкс в Крым проиндексирована на 7% к текущей стоимости", — сказали в ГСЭ.
Стоимость билетов в плацкартных вагонах регулируется ФАС. С 1 декабря 2023 года тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, за исключением пригородных, были проиндексированы на 10,75%.