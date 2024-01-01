МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Стоимость железнодорожных билетов для пассажиров в Крым в вагонах купе, СВ и люкс выросла на 7%, рассказали РИА Новости в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Гендиректор КЖД спрогнозировал рекордный пассажиропоток по итогам года

"Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.

"С 1 января стоимость проезда в вагонах купе, СВ и и люкс в Крым проиндексирована на 7% к текущей стоимости", — сказали в ГСЭ.

Стоимость билетов в плацкартных вагонах регулируется ФАС. С 1 декабря 2023 года тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, за исключением пригородных, были проиндексированы на 10,75%.