АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана, сообщил телеканал TRT Haber. Росморречфлот ожидает рост грузооборота морских портов в 2024 году

"Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении телеканала.

Работники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе оповестили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу.

"После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", — сказано в сообщении.