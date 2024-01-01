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В проливе Дарданеллы приостановили движение судов, сообщили СМИ
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Движение судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана, сообщил телеканал TRT Haber. "Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках... ПРАЙМ, 01.01.2024
транспорт, бизнес, новости, турция, пролив дарданеллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана, сообщил телеканал TRT Haber.
"Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении телеканала.
Работники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе оповестили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу.
"После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", — сказано в сообщении.