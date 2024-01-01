МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2024 году, правда, не в самые первые его дни, запустят веб-приложение по продаже билетов, а также протестируют посадку в поезд по биометрии, когда проводнику вместо бумажного паспорта можно показать QR-код на смартфоне, следует из комментариев компании для РИА Новости. РЖД возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших работодателей России

НЕ APP STORE ЕДИНЫМ

Первое — запуск веб-версии интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) — планируется на первый квартал 2024 года. Эта тема стала актуальной после того, как в конце 2023 года приложение "РЖД Пассажирам", где можно покупать билеты на поезда, было удалено из App Store. То есть уже установленные на iPhone версии продолжают работать, а новые поставить не получится. Поэтому, предупреждали РЖД, удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно.

Прогрессивное веб-приложение — это адаптированная для смартфонов версия портала, позволяющая использовать все необходимые функции сайта, в том числе и платежные. PWA-версия, поясняли в РЖД, позволяет получить доступ к порталу пользователям большинства мобильных операционных систем.

На первом этапе через веб-приложение можно будет купить билеты только на поезда дальнего следования, а в дальнейшем тут появятся и пригородные перевозки.

В ПОЕЗД ПО СМАРТФОНУ

РЖД достаточно активно развивают IT-решения, при этом компания в своих заявлениях всегда делает упор на то, что уделяет особое внимание безопасности данных пассажиров. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Полномасштабно это заработало еще в 2022 году. РЖД добавили в новый график больше электричек и поездов по России и в СНГ

В текущем году РЖД планируют протестировать посадку в поезд по биометрии. Замгендиректора компании Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что это предполагается опробовать в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом).

Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно.

"Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Сейчас идет согласование законодательной базы для проведения эксперимента", — сообщали в пресс-службе РЖД.

Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ) РИА Новости сообщали, что тестирование технологии сервиса по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта пройдет в закрытом формате в первом полугодии 2024 года. По его результатам будет принято решение о возможности запуска сервиса в пилотном режиме — он возможен не ранее второго полугодия того же года.

Планируемой площадкой для "пилота" в Ценре биометрических технологий также назвали скоростные поезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Масштабирование сервиса запланировано на 2025 год, добавляли в ЦБТ.