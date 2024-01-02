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2024
https://1prime.ru/transport/20240102/842722596.html
РЖД назвали число пассажиров, встретивших Новый год в поездах
Транспорт
Новости
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Новый 2024 год в поездах дальнего следования холдинга РЖД встретили около 80 тысяч человек, сообщила компания. "Около 80 тысяч человек встретили Новый год в поездах дальнего... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, поезда дальнего следования, встреча нового года
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Новый 2024 год в поездах дальнего следования холдинга РЖД встретили около 80 тысяч человек, сообщила компания.
"Около 80 тысяч человек встретили Новый год в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в эту новогоднюю ночь в пути одновременно находилось более 500 пассажирских поездов.
Во время поездок путешественников поздравили по громкой связи, детей порадовали шоколадом, в вагонах-ресторанах подавали новогодние блюда.