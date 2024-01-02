МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Новый 2024 год в поездах дальнего следования холдинга РЖД встретили около 80 тысяч человек, сообщила компания. В РЖД рассказали, когда запустят веб-приложение по продаже билетов

"Около 80 тысяч человек встретили Новый год в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в эту новогоднюю ночь в пути одновременно находилось более 500 пассажирских поездов.

Во время поездок путешественников поздравили по громкой связи, детей порадовали шоколадом, в вагонах-ресторанах подавали новогодние блюда.