МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Шереметьево" в 2023 году составил 36,6 миллиона человек, это на 28,7% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам первый замгендиректора по производству АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Андрей Никулин. Названы направления авиаперелетов, которые подешевеют после праздников

"За 2023 год мы подводим итоги с хорошим ростом: всего мы обслужили 36,6 миллиона пассажиров. На внутренних линиях мы обслужили 27 миллионов пассажиров… По международным направлениям мы обслужили 9,7 миллиона пассажиров", — сказал он.

Как следует из презентации Никулина, по итогам 2023 года в тройку наиболее востребованных международных направлений вошли Анталья (1 миллион пассажиров, рост на 4,4%), Стамбул (0,7 миллиона пассажиров, рост на 12,2%) и Ереван (0,6 миллиона пассажиров, рост в два раза).

"При этом на внутренних линиях мы обслужили 27 миллионов пассажиров, очень большой рост, который показывает рост нашего внутреннего туризма, создание позитивного движения наших граждан внутри страны, отдыха на основных наших направлениях, таких как Санкт-Петербург, Калининград. Самый большой рост как раз на этих направлениях, вылеты внутри России", — отметил Никулин.

"Аэропорт "Шереметьево" в новогодние праздники отрабатывает без каких-либо эксцессов, без каких-либо проблем. Постарались организовать и обеспечить нашим пассажирам комфортное убытие на новогодние праздники. За период новогодних праздников мы планируем обслужить 750 тысяч пассажиров, это с 28 декабря по 8 января", — заключил Никулин.