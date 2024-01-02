2024-01-02T13:42:52+03:00
2024-01-02T13:42:52+03:00
2024-01-02T13:42:52+03:00
2024
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В очереди на Крымский мост скопилось более 400 машин
Транспорт
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Очередь из машин на автомобильных подходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров возросла до 148 машин, а со стороны Крыма проезда ожидают более 264 авто, сообщается в... ПРАЙМ, 02.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Очередь из машин на автомобильных подходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров возросла до 148 машин, а со стороны Крыма проезда ожидают более 264 авто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Данные приводятся на 13.00 мск во вторник.
"В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", — сказано в сообщении о ситуации на мосту.