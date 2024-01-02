МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Очередь из машин на автомобильных подходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров возросла до 148 машин, а со стороны Крыма проезда ожидают более 264 авто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Данные приводятся на 13.00 мск во вторник.

"В очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средств. Ожидание около часа", — сказано в сообщении о ситуации на мосту.