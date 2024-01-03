МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Самолет Ан-24 с пассажирами на борту сел в Якутии на реку

Кроме этого, как отмечается, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.

Утром среды в аэропорту Ханеда на взлетно-посадочной полосе начали работать следователи. По данным японских СМИ, они намерены осмотреть полосу, а также каркасы обоих сгоревших самолетов для проработки версии о возможной профессиональной халатности.

Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

Основная версия произошедшего — возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.

В самолете береговой охраны находились шесть человек, пять из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.