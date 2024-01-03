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2024
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В проливе Дарданеллы возобновили движение судов, пишут СМИ
Транспорт
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Движение судов в проливе Дарданеллы возобновлено после того, как рассеялся густой туман, ставший причиной его приостановки, передала газета Star. "Пролив Чанаккале (Дарданеллы),... ПРАЙМ, 03.01.2024
транспорт, бизнес, новости, турция, пролив дарданеллы, морское судоходство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы возобновлено после того, как рассеялся густой туман, ставший причиной его приостановки, передала газета Star.
"Пролив Чанаккале (Дарданеллы), который был закрыт для транзита судов в обоих направлениях из-за густого тумана, был вновь открыт для транспорта после того, как туман ослаб", — пишет газета.
Возобновилось и паромное сообщение Лапсеки-Гелиболу, которое на некоторое время было приостановлено.