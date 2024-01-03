АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы возобновлено после того, как рассеялся густой туман, ставший причиной его приостановки, передала газета Star.

Судоходство в проливе Босфор

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"Пролив Чанаккале (Дарданеллы), который был закрыт для транзита судов в обоих направлениях из-за густого тумана, был вновь открыт для транспорта после того, как туман ослаб", — пишет газета.

Возобновилось и паромное сообщение Лапсеки-Гелиболу, которое на некоторое время было приостановлено.