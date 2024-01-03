АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы возобновлено после того, как рассеялся густой туман, ставший причиной его приостановки, передала газета Star. Турция не будет принимать заявки на переход судов под свой флаг, пишут СМИ

"Пролив Чанаккале (Дарданеллы), который был закрыт для транзита судов в обоих направлениях из-за густого тумана, был вновь открыт для транспорта после того, как туман ослаб", — пишет газета.

Возобновилось и паромное сообщение Лапсеки-Гелиболу, которое на некоторое время было приостановлено.