СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Примерно 800 километров трасс ввели в эксплуатацию в республике Крым в 2023 году, в нынешнем году будет продолжено строительство важных объездных трасс полуострова, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Зеленского предостерегли от реализации нового плана по захвату Крыма

"В 2023 году проводились работы по 412 объектам транспортной инфраструктуры, введено в эксплуатацию около 800 км дорог. В 2024 году работа в этом направлении будет продолжена", — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов напомнил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги Симферополя на участке Донское — Перевальное Симферопольского района — так называемый юго-восточный обход Симферополя с трассы "Таврида" напрямую к побережью, и продолжаются подготовительные работы для капитального ремонта горной дороги Перевальное – Алушта, а также строительства дороги в объезд Алушты.

"Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность", — отметил он.

Строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное проходит в два этапа: завершение работ первого этапа — август 2024 года и второго — до 1 марта 2025 года, сообщал ранее Аксенов. Стоимость работ более 32 миллиардов рублей. Общая протяженность строящегося участка — более 25 километров. Дорога будет четырехполосной, включать три транспортные развязки, четыре переезда на разных уровнях. Предполагается, что строительство данной автодороги позволит снизить транспортную нагрузку и обеспечить доступность к курортным городам и поселениям Южного берега Крыма в летний период.