Аксенов: строительство трасс к южному берегу Крыма продолжится в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Примерно 800 километров трасс ввели в эксплуатацию в республике Крым в 2023 году, в нынешнем году будет продолжено строительство важных объездных трасс полуострова, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В 2023 году проводились работы по 412 объектам транспортной инфраструктуры, введено в эксплуатацию около 800 км дорог. В 2024 году работа в этом направлении будет продолжена", — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов напомнил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги Симферополя на участке Донское — Перевальное Симферопольского района — так называемый юго-восточный обход Симферополя с трассы "Таврида" напрямую к побережью, и продолжаются подготовительные работы для капитального ремонта горной дороги Перевальное – Алушта, а также строительства дороги в объезд Алушты.
"Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность", — отметил он.
Строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное проходит в два этапа: завершение работ первого этапа — август 2024 года и второго — до 1 марта 2025 года, сообщал ранее Аксенов. Стоимость работ более 32 миллиардов рублей. Общая протяженность строящегося участка — более 25 километров. Дорога будет четырехполосной, включать три транспортные развязки, четыре переезда на разных уровнях. Предполагается, что строительство данной автодороги позволит снизить транспортную нагрузку и обеспечить доступность к курортным городам и поселениям Южного берега Крыма в летний период.
https://1prime.ru/transport/20240103/842726770.html