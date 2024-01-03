МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Принадлежащий французской судоходной компании CMA CGM контейнеровоз TAGE, идущий под флагом Мальты, не пострадал при ударе со стороны правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. Тайваньская компания Evergreen прекратила прием израильских грузов

В среду хуситы сообщили об ударе по судну CMA CGM TAGE, следовавшему в Израиль и экипаж которого якобы отказался отвечать на предупреждения.

"Французская судоходная компания CMA CGM заявила в среду, что её контейнеровоз CMA CGM TAGE не пострадал и не столкнулся "ни с каким инцидентом" после того, как йеменские хуситы заявили о "нацеливании огня" на корабль", — сказано в сообщении агентства.

Представитель компании опроверг заявление йеменского движения, что судно направлялось в Израиль, и сообщил, что корабль держал путь в Египет, передает Рейтер.

В середине декабря компания CMA CGM объявила о приостановке контейнерных перевозок через Красное море после участившихся нападений в регионе, однако в конце декабря сообщалось, что суда компании вернулись в Красное море.

Ранее "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.