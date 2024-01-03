ВАРШАВА, 3 янв — ПРАЙМ. Блокировка границы с Украиной мешает польским властям защищать интересы перевозчиков, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции в среду в Варшаве. Захарова заявила, что МИД Польши предает свою же страну

"Мы понимаем интересы польских перевозчиков, польских водителей, польских фермеров. Я попросил министра инфраструктуры представить перспективы решения этого конфликта с польскими перевозчиками, этой блокады. Я буду убеждать польских перевозчиков, чтобы не применяли блокаду, как метод представления или защиты своих интересов", — сказал он.

Туск пообещал, что правительство и он сам сделают "все, независимо от того, блокируют или нет, чтобы успешно защищать их интересы в этой неравной сегодня конкуренции с украинскими перевозчиками".

При этом польский премьер заявил, что блокировка границ с Украиной усложняет переговоры.

"Я скажу открыто, что блокада… не упрощает нам достижения цели. Поверьте, что мои действия по защите интересов польских перевозчиков будут успешнее тогда, когда блокады не будет. Не потому, что я сейчас не стараюсь, а потому, что наши аргументы будут лучше слышимы тогда, когда Польша не будет страной, блокирующей границу. Это не облегчает работу", — пояснил он.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступили с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.