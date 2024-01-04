СТАМБУЛ, 4 янв — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет в четверг из-за убежавшей от хозяйки кошки, пассажирку внесут в "черный список" компании. Кошки из России тоже попали под западные санкции

Самолет, направлявшийся в Афины, готовился ко взлету в аэропорту Стамбула, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне.

Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным агентства DHA, самолёт вернулся со взлётно-посадочной полосы к терминалу аэропорта, кошку и хозяйку высадили. Выяснилось, что хозяйка и ранее пыталась аналогичным образом незаметно провезти кошку. Авиакомпания решила внести пассажирку в чёрный список.