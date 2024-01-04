2024-01-04T12:26:38+03:00
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В Стамбуле кошка прервала взлет самолета
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет в четверг из-за убежавшей от хозяйки кошки, пассажирку внесут в "черный список" компании. Самолет, направлявшийся в Афины,... ПРАЙМ, 04.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, турция, turkish airlines
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 4 янв — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет в четверг из-за убежавшей от хозяйки кошки, пассажирку внесут в "черный список" компании.
Самолет, направлявшийся в Афины, готовился ко взлету в аэропорту Стамбула, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне.
Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным агентства DHA, самолёт вернулся со взлётно-посадочной полосы к терминалу аэропорта, кошку и хозяйку высадили. Выяснилось, что хозяйка и ранее пыталась аналогичным образом незаметно провезти кошку. Авиакомпания решила внести пассажирку в чёрный список.