МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко обратился через соцсети к президенту Владимиру Зеленскому с призывом решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, заявив, что Украина не может "воевать на несколько фронтов". Об этом сообщает РИА Новости. Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины

Депутат назидательно напомнил, что "мир не украиноцентричен и никогда таким не будет", после чего призвал подготовится к этому заранее, "с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы".

Затем Кучеренко заявил, что Киеву необходимо "понять основы и реальную проблематику" со стороны стратегических партнеров — "поляков и Польши", и в итоге призвал Зеленского взять ситуацию под свой личный контроль и сделать все возможное для "определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев".

"Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов и это очевидно!" — констатировал парламентарий.

В ноябре 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, заблокировали несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Их главное требование — восстановить отмененную ранее систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Также поляки выступают за приостановление действия лицензий для компаний, которые были образованы на Украине после февраля 2022 года, требуют, чтобы их проверили, а, кроме того, разделили на границе очереди порожних и загруженных машин.