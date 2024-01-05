БРАТИСЛАВА, 5 янв — ПРАЙМ. Количество фур, направляющихся к контрольно-пропускному пункту в Словакии на границе с Украиной, растет, водителям следует проявлять повышенную осторожность, сообщает областное управление полиции восточнословацкого города Кошице. На границе Украины и Польши выстроилась очередь из двух тысяч фур

Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября 2023 года, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт "Вышне Немецке — Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.

"Количество фур, которые направляются к пограничному переходу Вышне Немецке, в настоящее время растет", — информирует издание teraz.sk со ссылкой на словацкую полицию.

Полиция намерена парковать приезжающие грузовики на трассе D1 у населенного пункта Бидовце и на одной из улиц населенного пункта Михаловце.

"Призываем всех водителей, особенно вблизи припаркованных фур, проявить повышенную осторожность", — говорится в сообщении полиции.

Союз автоперевозчиков Словакии в декабре 2023 года несколько раз блокировал движение украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке — Ужгород", требуя восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, отмена которой, по мнению объединения, спровоцировала недобросовестную конкуренцию на рынке грузоперевозок и поставила словацких предпринимателей в этой сфере в неравные конкурентные условия с их украинскими коллегами.