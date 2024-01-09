ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 9, пишет в понедельник профильное издание Air Current со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В США и Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за проверок

Согласно данным собеседников, неисправности такого рода были обнаружены как минимум на пяти самолетах этой модели.

После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 выпала в воздухе секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких машин для проведения срочных инспекций.

Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тысяч человек, и уже 60 — в понедельник.