2024-01-09T01:31:15+03:00
2024-01-09T01:31:15+03:00
2024-01-09T01:31:15+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240109/842745919.html
СМИ: United Airlines нашла незакрепленные болты в самолетах Boeing MAX
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737... ПРАЙМ, 09.01.2024
транспорт, бизнес, новости, united airlines, boeing 737 max, авиакомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 9, пишет в понедельник профильное издание Air Current со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно данным собеседников, неисправности такого рода были обнаружены как минимум на пяти самолетах этой модели.
После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 выпала в воздухе секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких машин для проведения срочных инспекций.
Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тысяч человек, и уже 60 — в понедельник.