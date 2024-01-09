ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что в ходе проверок обнаружила незакрепленное оборудование на некоторых своих самолетах Boeing 737-9 MAX. Boeing пообещал принять все меры в отношении нарушений с самолетами

После того как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких машин для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тысяч человек, и уже 60 — в понедельник.

"Когда наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", — говорится в заявлении на сайте Alaska Airlines.

Один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 9. Неисправности такого рода были обнаружены как минимум на пяти самолетах этой модели.