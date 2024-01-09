МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Литовские пункты пропуска на границе с Россией начали пропускать транспортные средства с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, сообщил Росгранстрой. Литва самовольно меняет тарифы на транзит в Калининград, сообщил Алиханов

"После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме", — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января.

В Росгранстрое также отметили, что в сейчас на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.