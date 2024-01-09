2024-01-09T16:05:26+03:00
2024-01-09T16:05:26+03:00
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Литва возобновила пропуск груженых фур в Россию
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Литовские пункты пропуска на границе с Россией начали пропускать транспортные средства с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, сообщил Росгранстрой... ПРАЙМ, 09.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, литва, грузоперевозки, российско-литовская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Литовские пункты пропуска на границе с Россией начали пропускать транспортные средства с грузом после проведения работ по обслуживанию таможенной системы, сообщил Росгранстрой.
"После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме", — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что работа литовских пунктов пропуска была ограничена с 6 января.
В Росгранстрое также отметили, что в сейчас на терминале самообслуживания есть свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское.