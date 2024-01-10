ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Военно-морские силы США уничтожили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории Йемена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. Сингапур присоединится к операции "Страж процветания" в Красном море

Отмечается, что в результате действий хуситов не пострадало ни одно американское судно и ни один из членов их экипажей. По данным источников, ВМС США, входящие вместе с другими 20 странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания" и отразившие атаку хуситов, были представлены тремя эсминцами.

"Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы сообщим дополнительную информацию, как только она станет доступна", — рассказали чиновники Пентагона.

CNN не раскрыл, где именно была совершена атака, а также уточнил в расширенной версии своего материала, что сбитые американскими военными ракеты и беспилотники были хуситы применили в течение одной атаки, а не за последние месяцы, как сообщалось первоначально.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Ранее 19 ноября "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.