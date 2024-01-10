МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун признал вину своей компании после происшествия с разгерметизацией самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, секция фюзеляжа которого выпала в воздухе. Трансляция с выступлением Калхуна опубликована на сайте компании. Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование на самолетах Boeing

"Наш подход к этому будет в первую очередь заключаться в признании нашей ошибки… мы будем работать с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB), который расследует инцидент, чтобы выяснить, что послужило его причиной", — отметил глава Boeing.

Калхун также выразил благодарность экипажу самолета авиакомпании Alaska Airlines за успешную посадку самолета, несмотря на разгерметизацию.

После происшествия Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок. Alaska Airlines, авиакомпания, чей самолет попал в аварию, сразу приостановила эксплуатацию всех своих 65 самолетов Boeing 737 MAX 9, отменив 170 рейсов в воскресенье и еще 60 рейсов в понедельник.

Ранее один из крупнейших американских авиаперевозчиков компания United Airlines в ходе недавних проверок обнаружила незакрепленные болты на дверях принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 9. Неисправности такого рода были обнаружены как минимум на пяти самолетах этой модели.