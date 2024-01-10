МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц, юридических и политических препятствий для этого решения нет, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны. В Финляндии задержали первых в этом году нарушителей на границе с Россией

"Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц <…> В четверг правительство еще может изменить срок закрытия. По словам источников в правительстве, для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий", — сказано в материале.

Новое решение в отношении границы будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, подтверждающие уровень угроз, якобы исходящих от России.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".