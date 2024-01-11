МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Транзитное время доставки грузов по Красному морю из Индии в Новороссийск из-за атак йеменских хуситов увеличилось в среднем на 10 дней, рассказали РИА Новости в Asia Import Group. Банки из России получили лицензии портфельного инвестора в Индии, пишут СМИ

"К примеру, в связи с существующими рисками транзитное время перемещения товаров (то есть время непосредственного пути, без учета сроков, потраченных на ожидание разгрузки и подачу деклараций) из Индии в Новороссийск увеличилось в среднем на 10 дней. То есть сейчас грузы доставляются примерно 45-55 дней", – отметил коммерческий директор Asia Import Group Марк Вешняков.

В компании отметили, что через Красное море осуществляются перевозки грузов в основном из Индии в порт Новороссийск, реже из Китая. При этом ажиотажа на страхование грузов Asia Import Group не фиксирует.

"Перевозка возможна и не через Красное море, а, например, вокруг Африки, в обход мыса Доброй Надежды. Однако в этом случае стоимость доставки грузов вырастет существенно, как и время перемещения. К маршруту вокруг Африки прибегает не такое большое количество перевозчиков", – заключили в компании.

Транспортно-логистическая компания Asia Import Group занимается помощью в поиске поставщиков товаров за рубежом, составлением оптимальных маршрутов доставки грузов, организует грузоперевозки по морю, на авто, по ж/д сети и на самолете. Доставляет грузы из Китая, Индии, Турции, Кореи, Казахстана, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.