НОВОСИБИРСК, 11 янв — ПРАЙМ. Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Авиакомпания S7 Airlines расширит программу льготных тарифов на авиабилеты

"По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.

Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге по инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.