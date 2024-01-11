2024-01-11T08:13:09+03:00
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https://1prime.ru/transport/20240111/842766558.html
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг
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Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный... ПРАЙМ, 11.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, s7 airlines, штраф за овербукинг
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВОСИБИРСК, 11 янв — ПРАЙМ. Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.
Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге по инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.