МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в новогодние праздники увеличила перевозки пассажиров на 37% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, в том числе, на 31% на внутренних рейсах, сообщила компания. Авиакомпания S7 Airlines расширит программу льготных тарифов на авиабилеты

Речь идет о периоде с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Авиакомпания за эти дни выполнила более 4,5 тысячи рейсов.

"Перевезено более 735 тысяч пассажиров, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 года. На внутренних рейсах было перевезено более 500 тысяч пассажиров, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота" в телеграм-канале.

Увеличение объемов перевозок, поясняется в сообщении, стало возможным благодаря максимально эффективному использованию воздушного парка и введению дополнительных рейсов для удовлетворения повышенного спроса по наиболее востребованным направлениям.

В первую тройку по РФ вошли маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом (51,9 тысяча человек), Сочи (37,4 тысячи человек), Калининградом (25 тысяч человек); по международным направлениям — между Москвой и Пхукетом (19,5 тысяч человек), Стамбулом (16,5 тысяч человек), Дубаем (15,3 тысячи человек).