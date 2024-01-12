ДОХА, 12 янв — ПРАЙМ. Красное и Аравийское моря будут по-прежнему закрыты для прохода связанных с Израилем судов до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия его блокады, заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. Суда в Красном море нашли способ "защититься" от хуситов

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич рассказал, что военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, применив свыше 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Хуситы в свою очередь заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

Аль-Асад отметил, что посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих в секторе Газа преступлений геноцида.

"Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории. Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей израильского врага или тех, кто связан с ним, до тех пор, пока поддерживаемая Америкой израильская агрессия против нашего народа в секторе Газа не прекратится", — написал он в микроблоге в соцсети Х. Эксперт рассказал, как хуситы "увеличили" доставку грузов из Индии в Россию

Он отметил, что Вашингтон установил час Х, но "наше руководство будет определять театр военных действий, правила ведения боя и направления военных действий".

"Наши вооруженные силы хорошо подготовлены, и агрессоры пожалеют о своей агрессии против йеменского народа", — добавил один из лидеров движения.

Ранее президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.