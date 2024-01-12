МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа", объявили, что не будут выполнять свои полеты над территорией Йемена, следует из сообщений компаний. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"Аэрофлот" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", — сказано в сообщении авиакомпании. "Победа" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", — добавили в лоукостере.

В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене. Как отметил американский лидер Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.

В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило власть в столице Йемена Сане, с тех пор обосновалось на севере страны.

В ноябре прошлого года хуситы в ответ на агрессию Израиля против Газы и палестинцев развернули на Красном море операцию по захвату судов, связанных с Израилем. На этом фоне многие транспортные компании приостановило судоходство в этом регионе. 19 декабря США объявили о начале международной операции "Страж процветания" по защите кораблей в Красном море. К "проекту" пентагона присоединилась, в том числе, Великобритания.

Согласно данным телеканала CNN, повстанцы-хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещал продолжить действия. Западная поддержка Израиля в секторе Газа вызывает предупреждения арабских и мусульманских стран о возможном распространении конфликта на весь регион.