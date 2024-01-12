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2024
https://1prime.ru/transport/20240112/842782873.html
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом
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Росавиация в связи с ситуацией в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, следует из сообщения ведомства,... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, новости, воздушное пространство, йемен, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Росавиация в связи с ситуацией в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, следует из сообщения ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
"Об использовании воздушного пространства Йемена российскими авиакомпаниями. В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Ранее "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" сообщили о прекращении полетов над территорией Йемена.
В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене.
В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило власть в столице Йемена Сане, с тех пор обосновалось на севере страны.