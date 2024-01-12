МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Росавиация в связи с ситуацией в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, следует из сообщения ведомства, опубликованного в Telegram-канале. "Аэрофлот" и "Победа" сообщили, что не летают над территорией Йемена

"Об использовании воздушного пространства Йемена российскими авиакомпаниями. В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" сообщили о прекращении полетов над территорией Йемена.

В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене.

В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило власть в столице Йемена Сане, с тех пор обосновалось на севере страны.