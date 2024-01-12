ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — ПРАЙМ. Число рейсов парома между Сокчхо и Владивостоком сократили до одного раза в неделю до 7 февраля на фоне недостаточных объемов грузов и пассажиров, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке в своем Telegram-канале со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS. В России запустили первый беспилотный морской паром

Ранее сообщалось, что грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина № 6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Теперь паром будет осуществлять регулярные рейсы между Сокчхо и Владивостоком два раза в неделю.

"Учитывая недостаточные объемы грузов и пассажиров, паром "Восточная жемчужина" Владивосток – Сокчхо сокращает число рейсов в неделю с двух до одного (до 7 февраля). Кроме того, после зимней эксплуатации линию планируется временно закрыть для профилактического ремонта судна", — цитируется в сообщении информация KBS.

Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, однако, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.

Власти города Сокчхо ранее заявили РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским портом и Владивостоком дает зеленый свет активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.