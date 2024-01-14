МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Аэропорт "Шереметьево" в 2023 году нарастил пассажиропоток почти на треть

По информации на 0.25 мск, во "Внуково" задержан один рейс, в "Домодедово" — семь, в "Шереметьево" — девять.

Ранее гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.