МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. С начала 2024 года американская Tesla лишилась 94 миллиардов долларов рыночной стоимости, акции компании рухнули, пишет агентство Bloomberg. Компания Tesla решила приостановить производство на заводе в ФРГ

Согласно материалу, ценнные бумаги Tesla с начала января упали на 12%, что стало худшим показателем компании с 2016 года. Среди причин отмечаются конкуренция с китайскими брендами и намерение Hertz Global Holdings Inc. отказаться от электрокаров.

В пятницу 12 января компания приняла решение снизить стоимость двух своих моделей электроавтомобилей, которые производятся в Китае. Речь идет о Model 3, цена которой снижена на 5,9%, до 34,3 тысячи долларов, и Model Y, подешевевшей на 2,8%, до 36,1 тысячи долларов.

Согласно материалу агентства, по результатам 2023 года китайский производитель автомобилей с электрическими двигателями BYD снова опередил Tesla по общим продажам машин. BYD в 2023 году реализовал три миллиона машин, тогда как Tesla — 1,84 миллиона.

Hertz Global Holdings Inc. — американская компания по прокату автомобилей. Имеет порядка 10,2 тысячи пунктов проката в 150 странах, в том числе в России.

BYD является китайским конгломератом, включающим в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.