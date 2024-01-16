МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В рамках Всемирного экономического форума звучали предложения о создании "нейтрального" военного флота для охраны торговых судов в акватории Черного моря, однако единственной целью этой инициативы является эскалация конфликта, сообщил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с радио Sputnik. Идеальная сделка. Госдеп захотел контролировать Черное море

"Ничего нового… Они вынуждены делать ставку на эскалацию конфликта и втягивание в него новых стран. В первую очередь стран, которые расположены вдоль побережья Черного моря: Румынии и Болгарии. Естественно, туда могут подтянуться и американцы, если их турки пропустят. Но турки пока… не очень хотят пускать ни англичан, ни американцев", — заметил Сивков.

Эксперт отметил, что если эти корабли начнут охранять зерновой коридор, то это может нанести удар по престижу России или спровоцировать конфликт, если российская сторона будет жестко досматривать корабли против их воли.

Кроме того, необходимо снять санкции, препятствующие экспорту российского зерна, чтобы обеспечить стабильность мировых продовольственных рынков. "Для того чтобы "спасать цивилизацию", надо разблокировать санкции, мешающие вывозу российского зерна. А то, что предлагает ВЭФ, — это про расширение конфликта, а не про спасение мира от зернового голода", — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия остается поставщиком номер один в мире, "несмотря на все потуги нам помешать". Спрос на российское зерно растет со стороны стран Африки. За первые шесть месяцев 2023 года Россия поставила в Африку девять миллионов тонн пшеницы, что в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В планах поставки как на коммерческой, так и на безвозмездной основе в рамках помощи нуждающимся беднейшим странам континента — по 25 000-30 000 тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее.